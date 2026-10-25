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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يبحث إطلاق مشروع «إنه كوكبنا.. فلنحافظ عليه»

محافظ المنيا ووفد من بيت العائلة والمركز المسيحي الإسلامي
محافظ المنيا ووفد من بيت العائلة والمركز المسيحي الإسلامي
ايمن رياض

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع وفد من بيت العائلة المصرية بالمنيا والمركز المسيحي الإسلامي، الترتيبات التنفيذية لإطلاق مشروع التوعية البيئية والمجتمعية «إنه كوكبنا.. فلنحافظ عليه»، بهدف نشر الوعي البيئي وترسيخ قيم التعايش السلمي والانتماء الوطني لدى النشء، من خلال برنامج متكامل يجمع بين التوعية والتدريب والأنشطة الميدانية.

وأكد المحافظ أهمية المبادرات التي تربط حماية البيئة ببناء الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات التنفيذية والدينية والمجتمعية، وغرس الوعي البيئي والقيم الإيجابية لدى الأجيال الجديدة. وأوضح أن المشروع يُنفذ بالتنسيق بين بيت العائلة المصرية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، وبدعم من أزهر المنيا وكنيستها، بما يعزز التعاون المجتمعي ويشجع الطلاب على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.

سفراء التوعية 

ويستهدف المشروع الطلاب من سن 10 إلى 15 عامًا، بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، على مدار 3 سنوات، بواقع 5 مدارس و100 طالب و200 من أولياء الأمور سنويًا، إلى جانب تأهيل 20 معلمًا و40 قيادة دينية ومجتمعية ليكونوا سفراء للتوعية والتغيير الإيجابي. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارتين ميدانيتين سنويًا؛ الأولى لزيارة المعالم الأثرية والدينية والتاريخية بمحافظة المنيا لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء، والثانية للتطبيق العملي للأنشطة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

حضر اللقاء نيافة الأنبا فيلوباتير، مقرر بيت العائلة المصرية بالمنيا، والشيخ عصام حسونة، المقرر المناوب لبيت العائلة، والدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب، و صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية و التعليم بالمنيا، ومقار العمدة، المنسق العام لبيت العائلة المصرية بالمنيا،
 

محافظ المنيا بيت العائلة المركز الثقافي المسيحي الإسلامي توعية مجتمعية الحفاظ على البيئة أنشطة ببئية

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