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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع مشروبات يقلد علامة تجارية ويطرح 600 عبوة عصير مجهولة المصدر بالمنيا

ضبط مصنع يقلد العلامات التجارية
ضبط مصنع يقلد العلامات التجارية
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، ومراجعة جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 343 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط مصنع للمشروبات يستغل ويقلد علامة تجارية غير مملوكة له، إلى جانب ضبط 600 عبوة عصير مجهولة المصدر، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 289 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، جرى تحرير 18 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت محضرين لبيع سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على كميات من الأرز والإندومي، ومحضرًا لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة كمية من اللحوم، فضلًا عن تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالرقابة على المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية، بينما أسفرت الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 34 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بونات الصرف للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

المنيا محافظ المنيا مصنع العلامات التجارية

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