بعد مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا

ينشر "صدى البلد" الصور الأولى لحادث تصادم سيارة نصف نقل وميني باص وميكروباص بالطرق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نصف نقل وميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا ، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، والوقوف على أسبابه وملابساته، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات

وعلي الفور انتقل اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا إلى موقع حادثي التصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة، فور تلقي البلاغ، لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على جهود التعامل مع تداعيات الحادث

