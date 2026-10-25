مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين في تصادم 3 سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا

لقي شخصان مصرعها ، بينما أصيب 27 آخرين في حادث تصادم سيارة نصف نقل وميني باص وميكروباص بالطرق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نصف نقل وميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا ، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، والوقوف على أسبابه وملابساته، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات