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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. انطلاق الحملة القومية البيطرية الثانية للتحصين ضد الجلد العقدي بالمنيا

حملة تحصين رؤوس الماشية
حملة تحصين رؤوس الماشية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وطاعون المجترات الصغير، غدًا الأحد 25 أكتوبر الجاري، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية ودعم المربين.

ووجّه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية، لضمان وصول فرق التحصين إلى القرى والنجوع، وتيسير حصول المربين على الخدمات البيطرية، مع الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتشمل استعداداتها تنفيذ ندوات إرشادية بالتعاون مع الجهات المعنية لتوعية المربين بأهمية التحصين ودوره في حماية الحيوانات وزيادة الإنتاج.

وشدد مدير المديرية على توفير المستلزمات اللازمة لفرق التحصين، والالتزام بالإجراءات الوقائية واستخدام أدوات تحصين مخصصة لكل حيوان، لمنع انتقال العدوى وضمان تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وأمان.

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