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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من 9 أشهر حتى 10 سنوات ..غدًا تطعيم الأطفال بالمنيا ضد الحصبة مجانًا

الحملة القومية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية
الحملة القومية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، غدًا الأحد الموافق 25 أكتوبر، لتقديم التطعيمات مجانًا للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، ضمن جهود وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ووجّه محافظ المنيا بتوفير الدعم اللازم للفرق الطبية وتيسير مهامها، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة، لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين، خاصة في القرى والمناطق النائية، داعيًا أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم والاستفادة من خدمات الحملة المجانية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تشمل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، وتُنفذ من خلال الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية المتنقلة التي ستجوب المناطق المختلفة لتيسير حصول الأطفال على التطعيمات.

مديرية الصحة 

وناشدت مديرية الصحة بالمنيا أولياء الأمور التوجه بأطفالهم المستهدفين إلى أقرب وحدة أو مركز صحي لتلقي التطعيم مجانًا، أو الاستجابة للفرق الطبية المتنقلة عند وصولها إلى مناطقهم، مؤكدة أهمية التعاون مع الفرق الطبية لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة وحمايتهم من مضاعفات المرض.
 

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