صحة المنيا تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية

حصلت مديرية الصحة بالمنيا على المركز الثالث بين محافظات الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية للربع الأول من العام المالي 2026-2027 ، ​وقد جاء هذا التتويج ضمن قائمة المحافظات الأعلى تقييماً ، تحت قيادة الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية.

اعتمد التقييم الشامل لجهود القوافل العلاجية على خمسة معايير ومراحل رئيسية تضمنت: التقييم الإداري، والتقييم الفني، والتقييم المركزي، والتقييم الميداني، وتقييم الخدمات.

​وتضافرت جهود فريق عمل القوافل الطبية المتميز، والذي عمل تحت إشراف الدكتورة وفاء عادل منسق القوافل العلاجية ، والدكتورة أماني رؤوف مسئول الإمداد ، واحمد قطب مسئول الموقع والعيادات ، وعادل وليم مسئول المعلومات ، وأمجد جمال المسئول المالي والإداري ، وبمشاركة فاعلة من كافة الإدارات الفنية والإدارية المعاونة.

​وتتويجاً لهذه الجهود، تم توجيه الشكر لمجهودات القوافل العلاجية ، والتأكيد على الهدف الأساسي لهذه القوافل وهو: "معاً.. نستمر في تقديم حياة كريمة لأهالينا".