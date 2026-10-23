للارتقاء بالمنظومة الطبية.. تكليفات جديدة بمديرية الصحة بالمنيا

أصدرت الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قرارات بتكليفات إدارية جديدة لعدد من الكوادر الطبية بالمديرية ، وذلك ​في إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت القرارات تكليف الدكتور اكرم فرج الله سوريال للعمل مديرا لمستشفى مطاى المركزي ، والدكتور دعاء احمد عبد الحميد على مديرا لمستشفي ابوقرقاص المركزى، والدكتور أحمد إسماعيل عبد الغنى مديرا لعيادات الجهاز الهضمي والكبد بالمنيا ، والدكتورة سالى محمد على احمد نائباً لمستشفى مصر الحرة ، والدكتورة إسراء محمود محمد محمود نائبا ثانى لمدير إدارة بنى مزار الصحية، بهدف دفع عجلة العمل وتطوير الأداء.

وعقدت وكيل وزارة الصحة اجتماعا المديرين الجدد بحضور الدكتورة الشيماء علي طه وكيل المديرية ، والدكتور عاصم كمال مدير الطب العلاجي ونهي عبد الرحمن مدير الموارد البشرية بالمديرية.



وأعربوا عن خالص تمنياتهم للمديرين الجدد بالتوفيق والسداد في مهامهم الموكلة إليهم، آملين أن تثمر جهودهم عن تقديم أفضل الخدمات الصحية، وتلبية تطلعات أهالي محافظة المنيا.