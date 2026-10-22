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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يبحث مع السفير الكندي تعزيز تمكين الفتيات ومتابعة مشروع «مسارات»

محافظ المنيا والسفير الكندي
محافظ المنيا والسفير الكندي
ايمن رياض

محافظ استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، السيد أولريك شانون، سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، ووفد منظمة «إنقاذ الطفل » ، لبحث جهود تمكين الفتيات والشابات ومتابعة أنشطة مشروع «مسارات»، الممول من الحكومة الكندية، والذي تنفذه المنظمة بمحافظتي المنيا وأسيوط، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للفتاة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، المشرف العام على المشروعات، ورجل الأعمال مجدي الهواري، ووكلاء وزارتي الصحة والشباب والرياضة، وممثلى فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، إلى جانب فريق عمل المنظمة بالمنيا.

فى مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالسفير الكندي والوفد المرافق، مشددًا على حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة البرامج الموجهة للفتيات والشابات والأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توسيع فرص التمكين، وتحسين الخدمات الصحية والمجتمعية، وضمان استدامة النتائج وتكاملها مع خطط التنمية بالمحافظة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن جهود تمكين الفتيات والشابات تتكامل مع محاور منتدى مصر 2026، الذي يضع بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة في مقدمة أولوياته، مؤكدًا أن الاستثمار في قدرات الفتيات، وتعزيز مشاركتهن في المجتمع، وتوفير الخدمات الصحية والتوعوية اللازمة لهن، يمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بدور الشراكات الدولية في دعم هذه الجهود وتحويلها إلى برامج ومبادرات ملموسة يستفيد منها ابناء المحافظة.

المشروعات التنموية

من جانبه، أعرب السفير الكندي عن سعادته بزيارة المنيا للمرة الثانية، مشيدًا بالتعاون مع المحافظة في دعم المشروعات التنموية وتمكين المرأة والشباب في صعيد مصر، موضحًا أن مشروع «مسارات» يعكس اهتمام بلاده بتعزيز حقوق الفتيات وتوسيع مشاركتهن المجتمعية، والاستثمار في قدراتهن باعتباره أحد مسارات تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرضت أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفل بالمنيا، أهداف المشروع، الذي يمتد خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ويستهدف تعزيز قدرة المراهقات والشابات على ممارسة حقوقهن الصحية والإنجابية، وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرار، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أن المشروع يستهدف مباشرةً 40 ألفًا و601 مستفيد، منهم 21 ألفًا و929 فتاة وامرأة شابة، و4 آلاف و717 فتى وشابًا، و13 ألفًا و955 من أفراد الأسر والمجتمعات المحلية، فضلًا عن الوصول غير المباشر إلى أكثر من مليون شخص، من خلال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمراهقات، وتدريب الكوادر المجتمعية، وتنفيذ برامج المهارات الحياتية والرياضة من أجل التنمية، ودعم مجموعات الادخار والإقراض، إلى جانب التوعية المجتمعية لمواجهة السلوكيات التمييزية.

كما أشادت مدير مكتب الهيئة بدعم المحافظة للمشروعات التنموية، مشيرةً إلى تطوير وإحلال وصيانة 40 مدرسة ضمن نموذج «المدرسة الآمنة»، بما يخدم 60 ألف طالب و150 ألف معلم، إلى جانب استفادة 6 آلاف أسرة من مشروعات التمكين وبرامج الادخار ووحدة التسويق المجاني للسيدات، فضلًا عن دعم 100 وحدة صحية خلال شهرين وتسيير العيادات المتنقلة.

ويتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية بمركز ملوي، لمتابعة أنشطة مشروع «مسارات» عن قرب، والالتقاء بالفتيات والشابات والأسر والقيادات المجتمعية، والاستماع إلى تجاربهم والتعرف على النتائج الأولية للأنشطة المنفذة على أرض الواقع.

محافظ المنيا السفير الكندي انقاذ الطفل المشروعات التنموية مشروعات التمكين

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