استمرار استقبال طلبات شباب المنيا للعمل بمشروع الضبعة النووي

تواصل مديرية العمل بالمنيا تحت رعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل التي توفرها شركة «تيتان الروسية المصرية للإنشاءات» بمشروع الضبعة النووي، بالتعاون مع وزارة العمل، والمتاحة للشباب من جميع محافظات الجمهورية .

وتُجرى المقابلات الشخصية غدًا الخميس 22 أكتوبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، شرق النيل.

وتيسيرًا على الشباب الراغبين في التقدم، تستقبل الشركة الطلبات وتُجري المقابلات الشخصية بعد الساعة الثانية ظهرًا بمركز ومدينة سمالوط، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المتقدمين.

كانت المقابلات الشخصية قد أُجريت اليوم الأربعاء بمركز ومدينة أبوقرقاص، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، كما أجريت المقابلات الشخصية يوم الاثنين الماضى بمدينة بنى مزار ضمن جهود التيسير على الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المتاحة.