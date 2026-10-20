جامعة المنيا تنعى أستاذا بكلية الزراعة وموظفا من بين ضحايا أتوبيس طريق أسيوط الغربي

نعت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، اليوم أستاذا جامعيا، وموظفا ضمن ضحايا حادث طريق الصحراوي الغربي ( القاهرة - أسيوط) والذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا» عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 آخرين.

ونعت الجامعة عبر صفحتها الرسمية

الدكتور عادل محمود حماد، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة قسم الميكروبيولوجيا، وخلف ربيع توني، موظف بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، داعين المولى أن يرحمهما وأن يسكنهما فسيح جناته.

وكان الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 35 اخرين ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، فيما نُقلت الجثامين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم.