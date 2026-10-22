التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لضبط شخصين بحوزتهما 521 قطعة أثرية متنوعة في مركز سمالوط شمال المنيا ، وذلك نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية التابعة لوزارة السياحة والآثار ، تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار قيام شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذين من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما.. وضُبط بحوزتهما 521 قطعة أثرية متنوعة، وبمواجهتهما إعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية التابعة لوزارة السياحة والآثار بدائرة مركز شرطة سمالوط ، وحيازتهما لها بقصد الإتجار.. وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك في إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى.