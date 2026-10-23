تعيين سعيد محمد سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة المنيا

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة قررا بتعيين الدكتور سعيد محمد سكرتيرا عاما مساعد لمحافظة المنيا ، خلال حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والمساعدين تضمنت تعيينات وتنقلات وتصعيد لرؤساء مدن ومراكز لوظائف قيادية في إطار المتابعة المستمرة لأداء المحليات وتحسين الخدمات وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين ، فقد تم نقل وتعيين سكرتيري عموم ومساعدين في محافظات قنا والوادي الجديد والمنوفية والبحيرة وأسوان ، كما تم تصعيد ونقل رؤساء مدن ومراكز لسكرتيري عموم مساعدين في محافظتي المنيا والبحيرة.

ومن جانبه أشاد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بجهود سعيد محمد وتفانيه في العمل، مؤكدًا أن الاجتهاد والإخلاص وتحمل المسؤولية تمثل معايير أساسية للنجاح في العمل التنفيذي، وتسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى.

ودعا جميع العاملين بالجهاز التنفيذي إلى الاقتداء بالنماذج المتميزة التي تبذل جهودًا مخلصة في أداء واجبها، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التميز في العمل وتقدير الجهود المخلصة يمثلان دافعًا لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات لمحافظة المنيا.