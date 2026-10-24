التحفظ على 5 أطنان زيوت طعام فاسدة داخل مصنع تعبئة غير مرخص بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية حقوق المواطنين، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 348 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن الغلق دون عذر مسبق، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، تم تحرير 33 محضرًا، منها 10 محاضر لتداول سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على كميات من السلع الغذائية والأسمدة والأعلاف، إلى جانب تحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.

كما تم تحرير 5 محاضر في مجال الرقابة على المواد البترولية، وضبط 1400 لتر سولار تم تجميعها بالمخالفة للقانون، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

مصنع تعبئة زيوت

وفي إطار جهود مكافحة الغش التجاري، تم ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام يعمل دون ترخيص، والتحفظ على 5 أطنان من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

