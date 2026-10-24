المنيا.. ضبط وإعدام ربع طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك خلال حملات رقابية

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، والتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات والتعديات على الطريق العام، لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري بشوارع المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو إعاقة حركة السير.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا حول نتائج حملة رقابية مكبرة نفذتها اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بنطاق حي شمال مدينة المنيا، بمشاركة الإدارة العامة لتنظيم الإشغالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وإدارة تموين بندر ومركز المنيا، وشرطة المرافق، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

وفي مجال التصدي للتعديات على الطريق العام، أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتعديات الثابتة والمتحركة، وتحرير 40 محضر إشغال طريق، إلى جانب تشميع وغلق محلين تجاريين لمخالفتهما القوانين والقرارات المنظمة ومزاولة النشاط دون ترخيص، وتحرير 25 محضرًا لإدارة أنشطة دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وفي مجال الرقابة على المنشآت الغذائية، تمكنت الحملة من ضبط وإعدام ربع طن من الأغذية والمواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية، شملت مخبوزات ومخللات وطعمية وأسماكًا وألوانًا صناعية وزيوتًا مستخدمة، إلى جانب جبنة الموتزاريلا والآيس كريم وكميات أخرى متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

مخالفة الاشتراطات الصحية

كما أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا لمخالفات الاشتراطات الصحية، بواقع 11 محضرًا لعدم الالتزام باشتراطات الشهادات الصحية، و3 محاضر لمخالفات الاشتراطات الصحية، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية وضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.

