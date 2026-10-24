وضع لها العقاقير في الطعام والشراب .. تأجيل محاكمة مهندس لاتهامه بقتل زوجته بالمنيا

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان، تأجيل محاكمة م ج. ب 37 عامًا ويعمل مهندس ميكانيكا، والمتهم بقتل زوجته ب. م. ب إلى جلسة غدٍ الأحد، لحضور المتهم، في القضية المقيدة برقم 2034 لسنة 2024 جنايات قسم المنيا الجديدة، ورقم 2034 لسنة 2026 كلي جنوب المنيا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، وفقًا لما نسبته إليه النيابة العامة، موضحًا أنه استغل مرضها ووضع عقاقير طبية في الطعام والشراب دون ضرورة طبية تستدعي تناولها، على فترات متباعدة، اعتبارًا من سبتمبر 2025.

وأضاف أمر الإحالة أن تناول تلك العقاقير أثر على الحالة الصحية للمجني عليها، وأدى إلى إضعاف عضلة القلب، ثم إصابتها بفشل حاد في الدورة الدموية انتهى بوفاتها، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المحددة، تمهيدًا لمواصلة الإجراءات القانونية والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.