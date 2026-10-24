السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقات متنوعة في بني مزار بالمنيا

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 3 متهمين مقيمين بمركز بني مزار شمال المنيا، بعد إدانتهم في وقائع سرقات متنوعة، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين باسم محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر محمود حفني وخالد محمد عبد الغني

تعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهمين بارتكاب وقائع سرقة متنوعة بدائرة مركز شرطة بني مزار، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم خلال حملة أمنية استهدفت ضبط المتهمين في القضايا الجنائية.

وتم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ثم أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات بحقهم.