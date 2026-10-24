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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يضم 5 متهمين.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين
ايمن رياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، تخصص في سرقة الدراجات النارية، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم السرقة وضبط مرتكبيها، حيث أرشد المتهمون عن 17 دراجة نارية مبلغ بسرقتها بدائرة مركز المنيا.

وجاءت عملية الضبط بتوجيهات اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم محمد أبو العزائم، رئيس مباحث مركز المنيا، وبمشاركة الرائد محمد عصام والرائد محمد زارع، معاوني مباحث المركز.

وكشفت التحريات الأمنية عن نشاط المتهمين في سرقة الدراجات النارية، وعلى الفور جرى وضع خطة أمنية محكمة، أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل العصابي.

وبمواجهة المتهمين، أرشدوا عن 17 دراجة نارية سبق الإبلاغ عن سرقتها بدائرة مركز المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم السرقة وضبط الخارجين عن القانون.
 

المنيا ضبط تشكيل عصابي

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