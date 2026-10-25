مصرع شخصين واصابة 33 في انقلاب أتوبيس سوبر جيت بصحراوي المنيا

​لقي شخصان مصرعهما وأصيب 33 آخرون بإصابات متفاوتة، إثر حادث انقلاب أتوبيس سوبر جيت قرب نزلة الشيخ فضل مركز بنى مزار شمال المنيا ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى ووجود ضحايا ومصابين.

​على الفور، انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين الانقلاب نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة 33 آخرين.

​ودفعت هيئة الإسعاف بالمنيا بعدد كبير من السيارات لنقل المصابين وجثامين المتوفين ، إذ تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات والأشعة اللازمة.

​وأوضحت التقارير الطبية الأولية أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وجروح قطعية، وكسور في الأطراف، وتتلقى جميع الحالات الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية.



​من جانبها، كثفت فرق المرور جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، ومنع أي تكدس مروري.

وحُرِّر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الملابسات، وأمرت بانتداب لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات.

