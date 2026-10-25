انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى ..تصادم عدد من المركبات قرب بني مزار.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين | التفاصيل الكاملة لحادثي المنيا

شهدت محافظة المنيا في الساعات الاولي من اليوم حادثي تصادم منفصلين بالطرق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا ..

تفاصيل الحادثين

أسفرا عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين، إثر تصادم عدد من المركبات، من بينها أتوبيس وميكروباص وسيارة نقل ثقيل " تريلا " بالإضافة إلى ميني باص واخري نصف نقل في واقعتين شهدتا سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وعلي الفور انتقل اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا إلى موقع حادثي التصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة، فور تلقي البلاغ، لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على جهود التعامل مع تداعيات الحادثين.

الحادث الأول

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى ووجود ضحايا ومصابين.

​على الفور، انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين الانقلاب نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة 33 آخرين.

​ودفعت هيئة الإسعاف بالمنيا بعدد كبير من السيارات لنقل المصابين وجثامين المتوفين ، إذ تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات والأشعة اللازمة.

​وأوضحت التقارير الطبية الأولية أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وجروح قطعية، وكسور في الأطراف، وتتلقى جميع الحالات الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية.

​من جانبها، كثفت فرق المرور جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، ومنع أي تكدس مروري.

الحادث الثاني

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نصف نقل وميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا ، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، والوقوف على أسبابه وملابساته، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بانتداب لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.