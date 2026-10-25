محافظ المنيا: توفير الرعاية الطبية لمصابي حادثي طريق الجيش في بني مزار

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تداعيات حادثي التصادم اللذين وقعا صباح اليوم على طريق الجيش بنطاق مركز بني مزار، موجّهًا مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين بالمستشفيات، ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة حتى استقرارها، مع تقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وتيسير الإجراءات الخاصة بهم.

كما وجّه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار والأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لأسر الضحايا، وسرعة رفع آثار الحادثين، وتأمين الحركة المرورية على الطريق، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية المرور.

وتقدم اللواء عماد كدواني بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أعمال الإنقاذ

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة المنيا قد رصد وقوع حادثي تصادم منفصلين بطريق الجيش بمركز بني مزار؛ أسفر الحادث الأول عن إصابة 23 شخصًا ووفاة شخصين، إثر تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل وميكروباص، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل. فيما أسفر الحادث الثاني عن إصابة 37 شخصًا ووفاة شخصين، إثر تصادم ميني باص بسيارة نقل فرت من موقع الحادث، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى مغاغة.

وانتقلت القيادات الأمنية والمرورية والتنفيذية إلى موقعي الحادثين لمتابعة أعمال الإنقاذ وتنظيم حركة السير، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادثين.

