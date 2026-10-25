محافظ المنيا يوجّه بتكثيف المتابعة الميدانية للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي بدأت اليوم الأحد، لتقديم التطعيمات مجانًا للأطفال المستهدفين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن جهود وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة أعمال الحملة ميدانيًا، وتوفير الدعم اللازم للفرق الطبية وتيسير مهامها، بما يضمن وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وفي إطار متابعة سير الحملة في يومها الأول، تفقد الدكتور سعيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عددًا من الوحدات الصحية والمدارس؛ للاطمئنان على انتظام تقديم التطعيمات وتوافر المستلزمات اللازمة، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالإجراءات المنظمة للحملة.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، وتُنفذ مجانًا من خلال الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية المتنقلة.

وناشدت مديرية الصحة أولياء الأمور التوجه بأطفالهم المستهدفين إلى أقرب وحدة أو مركز صحي لتلقي التطعيم، أو التعاون مع الفرق الطبية المتنقلة عند وصولها إلى مناطقهم، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية لضمان حصول جميع الأطفال المستهدفين على التطعيمات اللازمة والوقاية من المرض ومضاعفاته.