قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي
غلق استاد الدفاع الجوي بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة.. لهذا السبب
ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة
استبعاد زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للأهلي أمام كيتارا الأوغندي | خاص
بعد تواجده بالقائمة.. فرصة تاريخية تنتظر حمزة عبد الكريم في الكلاسيكو
إيران .. سماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية جنوب غرب تبريز
التعليم العالي: دعم ألف مشروع تخرج ابتكاري وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
خلاف جديد يتسبب في تعثر تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي | خاص
مفاجأة مدوية.. عملاق إسبانيا يتحرك لضم عمر مرموش
السعودية .. اعتراض صاروخين وشظايا تصيب شخصين وتضرر 3 مركبات و7 مبان
التوقيت الشتوي في مصر 2026.. بدأ العد التنازلي لتأخير الساعة 60 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد استقرار حالتهم.. 35 مصابا بحادثتي الصحراوي الشرقي بالمنيا يغادرون المستشفي

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أكد مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، أن 35 مصابا بحادثتي التصادم اللذين وقعا على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز بني مزار خرجوا من المستشفى، بعد استقرار وتحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل المستشفيات.


وأضاف المصدر،  أن الفرق الطبية قدمت أوجه الرعاية اللازمة للمصابين منذ وصولهم إلى المستشفيات، مع استمرار متابعة الحالات التي لا تزال تخضع للعلاج، وفقا للتقييم الطبي لكل حالة.

من جانبه تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تداعيات حادثي التصادم اللذين وقعا صباح اليوم على طريق الجيش بنطاق مركز بني مزار، موجّهًا مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين بالمستشفيات، ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة حتى استقرارها، مع تقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وتيسير الإجراءات الخاصة بهم.

كما وجّه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار والأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لأسر الضحايا، وسرعة رفع آثار الحادثين، وتأمين الحركة المرورية على الطريق، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية المرور.

وتقدم اللواء عماد كدواني بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة المنيا قد رصد وقوع حادثي تصادم منفصلين بطريق الجيش بمركز بني مزار؛ أسفر الحادث الأول عن إصابة 23 شخصًا ووفاة شخصين، إثر تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل وميكروباص، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل. و أسفر الحادث الثاني عن إصابة 37 شخصًا ووفاة شخصين، إثر تصادم ميني باص بسيارة نقل فرت من موقع الحادث، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى مغاغة.

وانتقلت القيادات الأمنية والمرورية والتنفيذية إلى موقعي الحادثين لمتابعة أعمال الإنقاذ وتنظيم حركة السير، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادثتين.

المنيا محافظ المنيا حادث بني مزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

برشلونة وريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-10-2026 .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

غزة

غزة والضفة تحت نيران التصعيد الإسرائيلي.. مخطط التهجير يفاقم معاناة الفلسطينيين

الفروسية

120 فارسًا و20 فريقًا يشعلون منافسات جولة «لونجين» العالمية للأبطال في مصر

صورة الملف

اخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الأرصاد..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد