القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المواد المخدرة.

رصدت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وضبط بحوزته (كمية من مخدرى "البودر ، الآيس" - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج للمواد المخدرة وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





