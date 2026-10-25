قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برأسية طاهر محمد.. الأهلي يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الرابع أمام كيتارا
متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار الوقود.. والحكومة تتحمل أعباء الطاقة عن المواطنين
أحمد موسى: مفيش دولة ما عليهاش ديون.. ودي نسب الديون في أوروبا وأمريكا
متحدث الوزراء يكشف حقيقة وجود نقص في السلع.. ويوضح موقف الحكومة من ارتفاع الدولار وتحركات البورصة
متحدث الوزراء: التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة.. ونستهدف 30 جيجاوات بنهاية 2028
الخميس أم الجمعة.. متى يتم تأخير الساعة في مصر لبدء التوقيت الشتوي؟
احذر تحديث سامسونج الجديد.. شكاوى من استنزاف كارثي لبطارية Galaxy S24 Ultra
متحدث الحكومة يحسم الجدل: لا تخفيف لأحمال الكهرباء ولا رفع لأسعار الوقود
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية: الخليل تحت وطأة التهجير والتوسع الاستيطاني
القمع الهادئ.. خبير: ارتفاع أسعار الطاقة يحول الاقتصاد إلى ساحة حرب دولية غير تقليدية
مصرع نوارج وشقيقه وإصابة آخرين من أباطرة المخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بزفتي
الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لأسر ضحايا هجوم كنيسة الكرك بالأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية التمريض بجامعة بنها حول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر
إبراهيم الهواري

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية التمريض، تحت عنوان «دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: الابتكار والتحديات والاتجاهات المستقبلية في التمريض المتقدم».


جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة مصطفى راغب عميد كلية التمريض ، وعمداء الكلية السابقين ، ووكلاء الكلية  وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مفاهيم الرعاية الصحية، ويفتح آفاقًا واسعة للتشخيص المبكر والتنبؤ بالمضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير الممارسات التمريضية، مشيرة إلى أن التمريض المتقدم لم يعد يعتمد على المهارة والخبرة فقط، بل يتطلب أيضًا القدرة على توظيف المعرفة الرقمية والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية.
وأضافت أن المؤتمرات العلمية، وفي مقدمتها المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية التمريض، تؤكد أهمية التكامل بين التخصصات، وتشجيع البحوث التطبيقية، وبناء شراكات علمية تسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول واقعية لتطوير المنظومة الصحية.
وأشارت إلى أن مستقبل الرعاية الصحية لن تصنعه التكنولوجيا وحدها أو المعرفة وحدها، بل يصنعه الإنسان القادر على توظيف المعرفة والتكنولوجيا من أجل الإنسان.
من جانبها، أكدت الدكتورة مروة مصطفى، عميدة كلية التمريض، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا مستقبليًا أو مجرد رفاهية تقنية، بل أصبح واقعًا يعيد تشكيل خريطة الطب والتمريض عالميًا.
وأوضحت أن المؤتمر يستهدف وضع خريطة طريق لتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الوقاية والرعاية المجتمعية، مع الحفاظ على خصوصية البيانات والالتزام بأخلاقيات المهنة، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأضافت أن المؤتمر يسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام البحث العلمي، وتشجيع الشراكات والتعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية والجهات التكنولوجية والمؤسسات الأكاديمية.
وأوضحت الدكتورة هند عبد الله، وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن محاور المؤتمر تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية المجتمعية، ودوره في الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وإدارتها، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بدمج تطبيقاته في منظومة الرعاية الصحية المجتمعية.
من جانبها، قالت الدكتورة ابتسام عبد العال، مقرر المؤتمر، إن المحاور تشمل أيضًا التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات اللازمة لضمان دمج مستدام للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الدور التكاملي والقيادي للممرضين في تقديم خدمات الرعاية المجتمعية المدعومة بتطبيقاته.
وأشارت إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من كليات التمريض بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى وفد صيني من جامعة ووهان، بما يعزز تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

ترشيحاتنا

مخلفات البناء

محافظ الجيزة يشدد على رفع مخلفات البناء والتصدي للمواقف العشوائية للتوك توك

الدكتور هاني سويام وزير الري والموارد المائية

الري : تعظيم الاستفادة من موارد حوض النيل وتبادل المنافع لدعم التنمية والتوسع في الطاقة المتجددة

التدخل السريع بالإسماعيلية ينقذ مسنة من العنف

التضامن: التدخل السريع بالإسماعيلية ينقذ مسنة من العنف

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

المزيد