راكبين تروسيكل.. القبض على شخصين صدما سيارة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائدى مركبتين "تروسيكل" لقيامهما بالسير برعونة والإصطدام بسيارة زوجها وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب أثناء سيرهما بمنطقة مسطرد بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط المركبتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما "لا يحملان أى تراخيص وبدون لوحات معدنية" (سائقان – مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15 الجارى حال سيرهما بأحد الطرق بمنطقة مسطرد بالقليوبية.

تم التحفظ على المركبتين وإتخاذ الإجراءات القانونية.