السبكي يتفقد أجنحة المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر العالمي الـ 49 للمستشفيات بكوريا الجنوبية

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أجنحة المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات لعام 2026، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) بالتعاون مع جمعية المستشفيات الكورية (KHA)، بالعاصمة الكورية سول، بجمهورية كوريا الجنوبية، خلال شهر أكتوبر الجاري، للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية والابتكارات في مجالات الأجهزة الطبية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير المنشآت الصحية، وبحث فرص نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية إلى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في القمة التاسعة والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات، التي تجمع قيادات وخبراء القطاع الصحي من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل إدارة المستشفيات وتطوير النظم الصحية، وقضايا القيادة الصحية والاستدامة المالية والتشغيلية والتحول الرقمي والابتكار الطبي وتطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة الخدمات وسلامة المرضى.

كما التقى الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته للمعرض، جيوول تشانج، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي بشركة سامسونج العالمية، لبحث فرص بناء شراكات استراتيجية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في تطوير المنشآت الصحية، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحديث نظم إدارة وتشغيل المستشفيات، بما يدعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية المصرية.

فرص التعاون في تطوير الخدمات الصحية

والتقى الدكتور أحمد السبكي أيضًا قيادات وممثلي كبرى الشركات العاملة في مجالات الأجهزة والمستحضرات الطبية، إلى جانب مؤسسات كورية متخصصة في الرعاية الصحية والبحث والتكنولوجيا، لبحث فرص التعاون في تطوير الخدمات الصحية، وتحديث نظم تشغيل وإدارة المستشفيات، وتطبيق الحلول الرقمية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتدريب، ودعم البحث والابتكار في المجالات الطبية.

وتناولت المناقشات عددًا من مجالات التعاون ذات الأولوية، من بينها تطوير المستشفيات الذكية، وتطبيق نظم المعلومات الصحية والسجلات الطبية الإلكترونية، وتعزيز التكامل الرقمي وتحليل البيانات الصحية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والتشغيل، وتطوير منظومات الجودة وسلامة المرضى، فضلًا عن التدريب المتخصص والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الطبية، والاستفادة من أحدث الأجهزة والتقنيات والعلاجات المبتكرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تولي اهتمامًا كبيرًا بالانفتاح على التجارب الدولية المتقدمة، وبناء شراكات مؤسسية وتكنولوجية وتدريبية تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة، وتحسين تجربة المنتفعين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير نظم الإدارة والتشغيل، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأضاف أن تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مسارًا مهمًا لتطوير النظام الصحي وتعزيز إتاحة الخدمات وجودتها، مؤكدًا أن استدامة المنظومة تتطلب مواصلة تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية، وتبني الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن المشاركة في المؤتمر والمعرض المصاحب له تتيح فرصًا مهمة للتواصل مع قيادات القطاع الصحي والشركات العالمية، واستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا الطبية والإدارة الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يدعم جهود تطوير المنشآت الصحية المصرية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم مسيرة الإصلاح الصحي، وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والابتكارات الطبية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات المواطنين.