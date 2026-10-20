جمال شعبان: التأمين الصحي الشامل حلم للمصريين.. والمواطن سيشعر بالفارق

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حلمًا للمصريين، مشيرًا إلى أن تطبيقها في جميع محافظات سيحدث فارقًا ملموسًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل شهدت تطويرًا ورفعًا لكفاءتها، موضحًا أن المنشآت الصحية أصبحت تتمتع بمستويات متميزة من التجهيزات والخدمات، بما يسهم في توفير بيئة علاجية أفضل للمرضى.

وأشار إلى أن المستشفيات تضم أطباء على مستوى عالٍ من الكفاءة، إلى جانب استخدام أجهزة طبية حديثة تساعد في تشخيص الأمراض بدقة، بما يدعم اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن تطوير المنظومة الصحية لا يتوقف عند تحديث المنشآت وتوفير الأجهزة الحديثة، بل يمتد أيضًا إلى الاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد على أهمية تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أيدي متخصصين، ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة، لضمان تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة داخل المستشفيات.