الطعمية واللحوم المصنعة أبرزها.. جمال شعبان يحذر من أطعمة تهدد صحة القلب

في الوقت الذي يعتاد فيه كثيرون تناول الوجبات السريعة والمأكولات الغنية بالأملاح والدهون، تتزايد التحذيرات الطبية من العادات الغذائية غير الصحية التي قد تؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية، خاصة مع الإفراط في تناول اللحوم المصنعة والمقليات والمخللات.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر هذه الأطعمة، مشددًا على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن للوقاية من الأمراض المزمنة والحفاظ على صحة الجسم.

جمال شعبان

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن البسطرمة واللانشون والسجق والمخللات من الأطعمة التي تحتوي على كميات مرتفعة من الملح، مشيرًا إلى أن الإفراط في تناولها قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف أن اللحوم المصنعة قد ترتبط بمخاطر صحية متعددة، خاصة عند تناولها بكثرة ضمن نظام غذائي غير صحي، لافتًا إلى ارتباط استهلاكها بمخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، من بينها السكري من النوع الثاني.

تناول الطعمية والمقليات

وحذر العميد السابق لمعهد القلب القومي من الإفراط في تناول الطعمية والأطعمة المقلية، لافتًا إلى أن محتواها من الدهون والملح يختلف بحسب طريقة إعدادها والمكونات المستخدمة في تحضيرها.

وأشار إلى أن إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الطعام، إلى جانب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة أو المقلية، قد لا يتناسب مع النظام الغذائي الصحي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات القلب.

وأكد أن الاعتماد المتكرر على الأطعمة الجاهزة والمقلية قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم، محذرًا من أن استمرار هذه العادات الغذائية قد ينعكس سلبًا على صحة القلب والكلى والأوعية الدموية على المدى الطويل.

وجبة العشاء يجب أن تكون خفيفة

وفي سياق متصل، شدد جمال شعبان على أهمية أن تكون وجبة الليل خفيفة إذا اضطر الشخص إلى تناول الطعام في وقت متأخر، داعيًا إلى الابتعاد عن الوجبات الثقيلة والأطعمة الغنية بالأملاح والدهون.

وأوضح أن البسطرمة واللانشون والسجق والمخللات والمحشي من الأطعمة التي يُفضل تقليل تناولها في وقت متأخر، مع ضرورة الانتباه إلى كمية الملح الموجودة في الطعام، سواء أُضيفت إليه مباشرة أو كانت موجودة ضمن مكوناته.

ولفت إلى أن ما يُعرف بـ«الملح الخفي» يمثل أحد مصادر الصوديوم التي قد لا ينتبه إليها البعض، إذ يوجد في اللحوم المصنعة والأطعمة المحفوظة والعديد من المنتجات الجاهزة، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز الكميات المناسبة للاستهلاك اليومي.

مخاطر الملح الخفي

وأشار إلى أن الإفراط في استهلاك الصوديوم قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وشدد على ضرورة الحد من استهلاك اللحوم المصنعة والأطعمة الغنية بالملح والدهون المشبعة، مع الحرص على تناول وجبات متوازنة تعتمد على الخضراوات والفواكه ومصادر البروتين المناسبة، وتقليل الاعتماد على المقليات والأطعمة الجاهزة.

واختتم بالتأكيد على أن تعديل العادات الغذائية اليومية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، موضحًا أن الاعتدال في تناول الطعام واختيار المكونات الصحية يساعدان على تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالنظام الغذائي غير المتوازن.