البسطرمة واللانشون والسجق.. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن وجبة الليل يجب أن تكون خفيفة للحفاظ على صحة الجسم، وذلك إذا اضطر الشخص إلى تناول الطعام في المساء.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه يطالب بعدم تناول البسطرمة واللانشون والسجق والمخللات والمحشي في وقت متأخر، لأنها قد تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة مع تكرار تناولها.

البسطرمة واللانشون

ولفت إلى أن البسطرمة واللانشون يحتويان على كميات من الملح الخفي، وأن اللحوم المصنعة قد تسبب مشكلات صحية عديدة، من بينها زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم.

وطالب بتجنب اللحوم المصنعة والوجبات التي تحتوي على كميات زائدة من الأملاح، سواء الموجودة في المخللات أو الملح المضاف إلى الطعام، مؤكدًا أن الإفراط في تناول الملح يشكل خطرًا على صحة الجسم.

وتابع أن الخطر لا يقتصر على الملح الظاهر الذي يُضاف إلى الطعام، بل يشمل ما يُعرف بـ«الملح الخفي»، الموجود في اللحوم المصنعة والأطعمة المحفوظة وبعض المنتجات التي تحتوي على الصوديوم.

وأضاف أن الإفراط في تناول الصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويسهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار إلى أن الأطعمة الجاهزة والمقلية قد تحتوي على دهون مشبعة ومواد مضافة وكميات مرتفعة من الملح، محذرًا من تأثير الإفراط في تناولها على صحة القلب والكلى والأوعية الدموية على المدى الطويل.

كما لفت إلى أن اللحوم المصنعة قد ترتبط بمخاطر صحية أخرى على المدى البعيد، داعيًا إلى تقليل استهلاكها قدر الإمكان.