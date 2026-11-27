كشف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تحرك فرنسي لإعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى السماح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بمواصلة أداء بعض مهامها في جنوب البلاد خلال عام 2027، رغم انتهاء ولايتها الحالية بنهاية العام الجاري.

وقال سلام إن المقترح الفرنسي يستهدف إتاحة استمرار جزء من مهام القوة الدولية بعد انتهاء تفويضها، في ظل التطورات الأمنية التي يشهدها جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء اللبناني إلى تجميد المفاوضات مع إسرائيل، مرجعاً ذلك إلى الانتخابات الإسرائيلية وحالة الغموض المحيطة بتشكيل الحكومة المقبلة.