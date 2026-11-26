كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن فرنسا وألمانيا تعملان على إدخال ضمانات في ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، بهدف حماية الاتفاقات المالية من أي تغييرات محتملة حال وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الرئاسة الفرنسية.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف أوروبية من تهديدات لوبان بتغيير سياسة باريس تجاه الاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت عزمها خفض صافي مساهمة فرنسا في ميزانية التكتل إلى النصف، ووقف تمويل المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، فضلاً عن تلويحها بإمكانية رفض التصديق على اتفاق الميزانية الجديدة.

وبحسب التقرير، تضغط الحكومة الفرنسية من أجل تخصيص 35 مليار يورو إضافية لدعم القطاع الزراعي، ضمن الميزانية الأوروبية التي يُنتظر بدء العمل بها عام 2028، في مسعى لضمان استمرار مستويات الدعم الحالية للمزارعين الفرنسيين، إلى جانب تعزيز المكاسب المالية لباريس قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

في المقابل، تسعى ألمانيا بقيادة المستشار فريدريش ميرتس إلى تضمين الميزانية بنداً يضمن استمرار تمويل المساعدات المقدمة لأوكرانيا على المدى الطويل، مع إتاحة إمكانية إقرار تمويل إضافي بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، بدلاً من اشتراط الإجماع بين الدول الـ27، بما يمنع أي دولة من تعطيل الدعم المقدم لكييف باستخدام حق النقض.

ونقل التقرير عن دبلوماسيين أوروبيين أن المخاوف من انهيار الاتفاقات المالية مستقبلاً باتت تلقي بظلالها على المفاوضات، فيما يرى بعض المسؤولين أن باريس تستغل احتمالات صعود لوبان إلى السلطة لتعزيز موقفها التفاوضي والحصول على امتيازات مالية إضافية.

خلافات أوروبية بشأن تمويل أوكرانيا

وتواجه المقترحات الألمانية اعتراضات من عدد من الدول الأعضاء، بينها المجر وبلغاريا وسلوفاكيا والتشيك، التي تعارض تخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية تخصيص 100 مليار يورو لدعم كييف على مدار سبع سنوات، إلا أن برلين تسعى إلى ضمان إمكانية زيادة هذا التمويل مستقبلاً دون الحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.

كما تشمل الملفات الخلافية تكاليف الفوائد المستحقة على ديون الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز 50 مليار يورو، والمرتبطة ببرامج المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي مقترحات الميزانية خلال اجتماعهم في بروكسل، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، على أن تستكمل لاحقاً المفاوضات مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بشأن التصديق النهائي عليها.