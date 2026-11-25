تتحرك شركة بي واي دي الصينية لتعزيز وجودها الصناعي داخل القارة الأوروبية، من خلال الدخول في مفاوضات حصرية للاستحواذ على مصنع إينيوس أوتوموتيف بمدينة هامباخ الفرنسية، في صفقة محتملة قد تمنح الشركة فرصة جديدة لإنتاج سياراتها بالقرب من الأسواق الأوروبية، وتجنب جانب من التحديات التجارية والجمركية التي تواجه واردات السيارات الصينية.

وأعلنت مجموعة BYD بدء مفاوضاتها مع شركة إينيوس أوتوموتيف للاستحواذ على المصنع الواقع في مقاطعة موزيل، بالقرب من الحدود الألمانية، والذي يعد أحد المواقع الصناعية المعروفة في قطاع السيارات الفرنسي. وتظل الصفقة في مرحلة التفاوض، مع خضوعها للإجراءات المتعلقة باستشارة ممثلي العاملين بالمصنع.

ويعود تاريخ المنشأة إلى أواخر التسعينيات، عندما جرى افتتاحها لتصنيع سيارات سمارت الصغيرة، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى مجموعة إينيوس البريطانية عام 2020، لتستخدمها حاليا في تجميع سيارات الدفع الرباعي جرينادير.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية BYD للتوسع خارج السوق الصينية، خاصة بعدما عززت مكانتها العالمية في قطاع السيارات الكهربائية، وأصبحت خلال عام 2025 أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية عالميا متقدمة على تسلا، فيما وصلت مبيعات المجموعة الإجمالية إلى نحو 4.6 مليون مركبة بمختلف أنظمة الدفع خلال العام نفسه.

ويمثل امتلاك مصنع داخل فرنسا أهمية استراتيجية للشركة الصينية، إذ يمكنها من إنتاج السيارات داخل أوروبا بدلا من الاعتماد الكامل على الاستيراد من الصين، وهو ما قد يساعدها على التعامل بصورة أفضل مع الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب الاستعداد للقواعد المستقبلية المتعلقة بزيادة المكون المحلي في المركبات المصنعة داخل القارة.

وأكدت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذية لمجموعة BYD، أن الشركة تستهدف ضمان استمرارية النشاط الصناعي في هامباخ، والحفاظ على الوظائف الحالية، مع العمل على توفير فرص إضافية للعاملين والموردين المحليين.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخطوة، معتبرا أنها تعكس نجاح جهود بلاده في جذب الاستثمارات الصناعية، فيما أشار وزير الصناعة سيباستيان مارتين إلى أن المشروع قد يوفر رؤية أكثر استقرارا للعاملين ويدعم مستقبل صناعة السيارات الفرنسية.

ورغم المكاسب الاقتصادية المحتملة لفرنسا، فإن دخول BYD بقوة إلى السوق المحلية يفتح في الوقت نفسه باب المنافسة أمام الشركات الفرنسية، وعلى رأسها رينو وستيلانتيس، خاصة مع امتلاك الشركة الصينية طرازات كهربائية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأسعار التنافسية.