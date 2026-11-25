أمر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بنشر قوات عسكرية في جميع محافظات البلاد، وإغلاق الطرق غير الرسمية المستخدمة في تهريب النفط، في إطار حملة أمنية موسعة تستهدف الحد من عمليات التهريب وتعزيز سيطرة الدولة على الموارد والمنشآت النفطية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، أن الزيدي، الذي يشغل أيضًا منصب القائد العام للقوات المسلحة، أصدر تعليمات إلى الوحدات العسكرية بالانتشار وتأمين مناطق مختلفة في المحافظات، بما فيها كركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول، لوكالة الأنباء العراقية، إن رئيس الوزراء وجّه الألوية العسكرية المعنية بإغلاق الطرق غير الرسمية التي جرى تحديدها على امتداد ممرات تهريب النفط، مؤكدًا أن وحدات الجيش المتمركزة في كركوك بدأت تنفيذ هذه التوجيهات.

وأضاف رسول أن وزارة الدفاع على أتم الاستعداد لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها، في ظل التحركات الحكومية لمواجهة تهريب النفط وتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق المستهدفة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقال الزيدي، الثلاثاء، عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين في كركوك، إلى جانب رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وذلك في إطار تحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أمرت الحكومة بنشر قوات الأمن في منطقة جرف النصر، المعروفة سابقًا باسم جرف الصخر، بمحافظة بابل وسط العراق، عقب تحقيقات بشأن أنشطة تكرير النفط بصورة غير قانونية وتهريبه.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، إحباط محاولة لتهريب النفط والكشف عن عمليات تلاعب بخطوط الأنابيب في محافظتين، دون الكشف عن المواقع المحددة أو كميات النفط المتورطة، كما لم توضح ما إذا كانت العمليات أسفرت عن توقيف مشتبه بهم.