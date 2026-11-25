أعربت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر قناة «مودرن MTI»، عن حزنها الشديد إزاء حادث الحريق المروع الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب اشتعال سيارة محملة بمواد بترولية، مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين.

حجم الواقعة والخسائر الإنسانية

وعلقت الإعلامية على الحادث بكلمات اتسمت بالتأثر والأسى، مشيرة إلى أن حجم الواقعة والخسائر الإنسانية الناتجة عنها يمثلان مشهدًا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل متابعة تطورات الحادث وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

تقديم الرعاية الطبية للمصابين

وأشادت فاتن عبد المعبود بسرعة تحرك أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحريق، مؤكدة أن مختلف الجهات المعنية سخرت إمكاناتها للتدخل العاجل، سواء من خلال جهود الإسعاف أو تقديم الرعاية الطبية للمصابين والتعامل مع آثار الحادث.

وتطرقت إلى التحركات الرسمية لمتابعة الواقعة، مشيرة إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات الحادث، وتوجيهاته بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

جهود الإنقاذ والإسعاف وتوفير الرعاية

كما أشارت إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتداعيات الحادث، وإجراء اتصالات مع وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة، للوقوف على جهود الإنقاذ والإسعاف وتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية للمتضررين.

واختتمت الإعلامية حديثها بالدعاء لضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، وأن يمنح أسر الضحايا الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة الأليمة.