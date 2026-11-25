اكتسح ريال مدريد خصمه في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوزهم بنتيجة 5-1 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، وهو ما وصفه جود بيلينجهام بعبارة "لقد سحقناهم".

ومن المؤكد أن كلمات لاعب الوسط الإنجليزي ستسعد المدرب جوزيه مورينيو بقدر ما أسعده أداؤه في الملعب.

ورغم أن الفريق يتأخر حالياً بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني - مقارنة بتقدمه بفارق نقطة واحدة على غريمه في مثل هذا الوقت من العام الماضي - إلا أن الأجواء المحيطة بالفريق تبدو مختلفة تماماً.

ففي ذلك الوقت، كان تشابي ألونسو يواجه باستمرار أسئلة حول إخفاق لاعبيه في استيعاب الخطط التي أراد تطبيقها، أما الآن، وبعد مرور 12 شهراً، فمن الواضح أن مورينيو يحظى بدعم كبير.

وعندما سُئل بيلينجهام عن سر تحسن أدائه هذا العام، أجاب الصحفيين قائلاً: "مورينيو، باختصار".

وأرجع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً الفضل لمدربه في تغيير الأجواء داخل ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال بيلينجهام: "إنه مدرب لا يفكر في كرة القدم فحسب؛ فمشاعر اللاعبين تهمه أيضاً، وهذا يعني لنا الكثير".

وبدا التأثر واضحاً على مورينيو عند سماعه كلمات بيلينجهام، حيث علّق قائلاً: "من اللطيف منه أن يقول ذلك، لكنني لا أرى الأمر على هذا النحو، أعتقد أن الشخص المسؤول عن 'جود' الذي نراه اليوم هو جود نفسه، إلى جانب زملائه في الفريق. أما أنا، فأحاول تقديم القليل من المساعدة فقط".

وكان المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قد اعتذر لزملائه وللنادي وللجماهير بعد نوبة غضب شهيرة تجاه المدرب السابق تشابي ألونسو، عقب استبداله في المباراة التي انتهت بالفوز 2-1 على برشلونة الموسم الماضي.

وقد جعل مورينيو من استعادة فينيسيوس لمستواه المعهود أولوية قصوى للفريق بأكمله.

ووصف بيلينغهام الهدف الذي سجله فينيسيوس في شباك آيندهوفن - وهو هدفه الثاني مع النادي هذا الموسم - بأنه "أجمل لحظة في المباراة"، كما قام المهاجم كيليان مبابي بمنح جائزة "أفضل لاعب في المباراة" التي حصل عليها لزميله البرازيلي.

ويُعد القائد فيدي فالفيردي - الذي كانت تربطه أيضاً علاقة متوترة مع ألونسو - لاعباً آخر يبدو أنه يستمتع بوقته تحت قيادة مورينيو. قال فالفيردي لقناة ريال مدريد بعد مباراة آيندهوفن (PSV): "أنا أستمتع بوقتي، وأحاول الاستفادة من كل لحظة".

وأضاف: "أشعر دائمًا براحة أكبر عندما يُظهر لي المدير الفني والجهاز الفني وزملائي في الفريق هذا النوع من الثقة".