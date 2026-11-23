يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، اليوم الاثنين، إنه يتعين على اللاعبين التكيف مع متطلبات كرة القدم الحديثة وتقبّل المخاطر المصاحبة للعبة، إذا ما أرادوا الاستمرار في الحصول على الرواتب الضخمة التي توفرها عقود اليوم.

وجاءت تصريحات مورينيو ردًا على سؤال حول تأثير جدول المباريات المزدحم، وذلك في أعقاب تعرض هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، وديزيري دوي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابات خطيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مورينيو، قبيل مواجهة ريال مدريد أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: "إذا أردنا المال، فعلينا العمل بجد وتحمّل المخاطر، هذه هي الحياة، وإذا كان هناك لاعب يرغب في الإضراب بسبب كثرة المباريات، فعلينا أن نسأله: هل أنت مستعد لتقاضي أجر أقل بنسبة 50%؟".

وسيخضع دوي لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وذلك خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان على نيس بنتيجة 3-2 في الدوري الفرنسي يوم السبت. أما هاري كين، الفائز بالكرة الذهبية، فسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بعد تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام كولونيا في الدوري الألماني يوم الجمعة، وقد خضع بالفعل لعملية جراحية.

وأضاف: "كل ما يتعلق بالجانب المالي يحمل ثقلًا كبيرًا علينا أن نتكيف، وأن نصمد ونتأقلم مع هذا الوضع الجديد والصعب. وهو بالفعل وضعٌ صعب".

وأقر مورينيو بأن تقليل عدد المباريات سيكون أمرًا مفضلًا، لكنه أشار إلى أن المصالح المالية ستظل هي المحرك الأساسي لجدول المباريات المزدحم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

وكان دوي يشارك مع المنتخب الفرنسي، بينما كان كين مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة التي انتهت الأسبوع الماضي.

واختتم: "نحن، كمدربين للأندية، نتساءل: لماذا توجد كل هذه المباريات الدولية، ورحلات خوض المباريات الودية، بالإضافة إلى بطولات مثل (دوري الأمم الأوروبية) التي لا طائل منها؟"، لكن هذا مجرد رأي مدرب نادٍ، أما بالنسبة لمدربي المنتخبات الوطنية، فهي مباريات بالغة الأهمية، وكذلك بالنسبة للاتحادات؛ إذ تكتسي أهمية كبيرة على صعيد مواردها المالية، قد يكون هناك تضارب في المصالح من منظور رياضي، لكن المال هو الذي يحسم كل شيء في نهاية المطاف، لذا دعونا نمضي قدماً ونلعب".