تحدث تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد عن جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه يعرفه منذ أن كان في الثانية والعشرين من عمره، وأنه بات أكثر هدوءًا وخبرة مع مرور السنوات.

ونقلت ريهام حمدي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات تيبو كورتوا التي قال فيها:

«أعرفه منذ أن كنت في الثانية والعشرين من عمري، أي منذ زمن طويل. لقد اكتسب خبرة أكبر، ومع مرور السنين يتغير الإنسان.

و أضاف ربما بات يتعامل مع الأمور بهدوء أكبر؛ فهو هادئ، وعندما يتطلب الأمر أن يتحدث بوضوح وصراحة.

و أختتم إنه يفعل ذلك. كما حدث في ذلك اليوم بين الشوطين (يبتسم)، فقد تحدث بكل صراحة. وكفريق، نرغب في الفوز ورفع الكؤوس».

ويعد الحارس البلجيكي أحد أبرز حراس المرمى في العالم، ويمثل عنصرًا أساسيًا في صفوف ريال مدريد، الذي انضم إليه عام 2018 قادمًا من تشيلسي.

ونجح كورتوا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الفريق الملكي، كما جدد عقده مؤخرًا ليستمر مع النادي حتى يونيو 2028.

وأكد الحارس البلجيكي سعادته بالعمل مجددًا مع مورينيو، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة معه تجعله يعرف جيدًا ما ينتظره منه داخل الملعب

كما يعد المدرب البرتغالي واحدًا من أبرز المديرين الفنيين في تاريخ كرة القدم، وسبق له قيادة أندية كبرى مثل تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

ويتميز مورينيو بشخصيته القيادية القوية وأسلوبه التكتيكي، ويمتلك سجلًا حافلًا بالألقاب المحلية والقارية، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو وإنتر ميلان.