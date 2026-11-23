أعلن القائم بأعمال وزير النفط الإيراني، حميد رضا بورد، أن بلاده فقدت نحو ربع طاقتها في مجال معالجة الغاز، بما يعادل 230 مليون متر مكعب، جراء القصف الذي استهدف منشآت النفط والغاز، واستمر 40 يوماً من الحرب.

إعادة تأهيل أكثر من 50% من القدرة المتضررة

وقال بورد، خلال فعالية في العاصمة طهران، اليوم الاثنين، إن أكثر من 50% من الطاقة الإنتاجية المتضررة أُعيد تأهيلها حتى الآن، مشيراً إلى أن فرق العمل تواصل عمليات إعادة الإعمار على مدار ثلاث نوبات يومياً.

وأضاف أن أعمال إعادة التأهيل بدأت في اليوم التالي للقصف، وشملت إزالة نحو 20 ألف طن من الأنقاض، موضحاً أن الوزارة لجأت إلى إصلاح المعدات والصمامات المتضررة في مواقعها بدلاً من انتظار استبدالها أو شراء معدات جديدة، بسبب الحاجة إلى استئناف الإنتاج بأسرع وقت.

بارس الجنوبي وعسلوية في مرمى القصف

وكانت منشآت في حقل بارس الجنوبي للغاز ومجمع عسلوية لمعالجة الغاز قد تعرضت لأضرار في هجوم إسرائيلي وقع في 18 من شهر مارس 2026، فيما طالت ضربات أخرى مجمع "ماهشهر" للبتروكيماويات ومصفاة فجر جم خلال الحرب.

استقرار النفط ونمو الغاز والبنزين

وفي سياق متصل، قال بورد إن إنتاج النفط الإيراني مستقر، فيما يسجل إنتاج الغاز نمواً، مشيراً إلى ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 10%، واستمرار تصدير الديزل، فضلاً عن تقارب مستويات إنتاج البنزين واستهلاكه بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

تكتيكات خاصة لبيع النفط

ولفت إلى أن إيران تعتمد تكتيكات خاصة لبيع النفط في ظل ظروف الحرب والعقوبات، من دون الخوض بتفاصيلها، قائلاً: "إن هذه الإجراءات تندرج ضمن أساليب العمل التي لا تُعلن عبر وسائل الإعلام".

مفاوضات غاز ونفط إقليمية

وأشار المسؤول الإيراني إلى استمرار المفاوضات مع دول، بينها أذربيجان، بشأن التعاون في مجال نقل الغاز عبر أراضيها، إلى جانب متابعة مباحثات تطوير حقول النفط في بحر قزوين، مؤكداً أن توجه الوزارة يركز على زيادة الإنتاج والحفاظ على استقرار الصادرات.