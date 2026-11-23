مع التوسع في استخدام تطبيقات وبطاقات الشراء بالتقسيط (التمويل الاستهلاكي)، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بنموذج عقد موحد بين الشركة والعميل يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم نشاط الشركات وحماية حقوق المتعاملين ومعالجة الإشكالات التعاقدية، على أن يُعمل به خلال 3 أشهر من نشره في «الوقائع المصرية».

7 ضوابط رئيسية تحميك كمستهلك

1- سقف الأقساط الشهرية (50% من الدخل): يُلزم القرار الشركات بالاستعلام الائتماني والتأكد من الملاءة المالية للعميل قبل منح التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

2- حد أقصى لعائد التأخير: منعًا للمغالاة في الغرامات، لا يجوز أن يتعدى إجمالي عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.

3- حظر تجميع الأقساط عند تعدد العمليات: عند حصول العميل على أكثر من تمويل، يُمنع تجميع التزاماته؛ ليتمكن من سداد كل قسط على حدة والتعامل بشكل منفصل مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة.

4- وضوح الفوائد والمصاريف وتنظيم السداد المعجّل: يُلزم العقد ببيان الحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي (ثابت أم متغير)، والمصاريف الإدارية، وعمولة السداد المعجّل. ويحق للعميل السداد المبكر الكلي أو الجزئي مع خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه السداد المعجّل، بينما لا تستحق الشركة عمولة سداد معجّل إذا كان التمويل دون فائدة.

5- الاطلاع المسبق والنسخة الرقمية: يجب تمكين العميل من الاطلاع على العقد بوضوح قبل التوقيع، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به، مع موافاته بكشف حساب تفصيلي عند الطلب وحقه في الاعتراض عليه خلال 15 يومًا من إرساله.

6- عدم تعديل العقد من طرف واحد: لا يحق للشركة تعديل العقد منفردة؛ ففي تمويل عملية شراء واحدة يُخطر العميل قبل التعديل وله أسبوع للرد بالموافقة أو الاعتراض، وفي حالات التمويل المتعدد أو البطاقات يُخطر قبل التعديل وله 5 أيام للرد (ويُعد عدم الرد موافقة ضمنية)، على أن يسري التعديل على التمويلات المستقبلية فقط.

7- ضوابط التحصيل وتسوية المنازعات: تلتزم الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة، وتجنب أي إساءة عند تحصيل المستحقات، وإخطار العميل ببيانات المحصّلين وطرق التواصل معهم. وحال النزاع، يختص القضاء عبر المحاكم الاقتصادية بالفصل فيه، أو يلجأ الطرفان بالاتفاق إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

ضوابط التمويل الاستهلاكي

التزامات تحفظ للعميل حسابه وتمنع المخالفات

- صحة البيانات.

- توجيه التمويل للأغراض الاستهلاكية فقط.

- حظر «تسييل السلع» ببيعها للحصول على أموال نقدية سائلة.

- عدم السماح للغير باستخدام التطبيق الإلكتروني.

- إخطار الشركة خلال 5 أيام بحد أقصى عند تغيير رقم الهاتف المحمول أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه.

متى يُوقف حسابك أو يُفسخ العقد تلقائيًا؟

يحق للشركة إيقاف صلاحية الشراء من الحد الائتماني حال تأخر العميل عن سداد قسطين متتاليين أو تقديم بيانات مضللة، مع اعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا في حالات محددة مثل تسييل السلع أو استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية أو الإدراج على قوائم الإرهاب.