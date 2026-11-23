انتخبت الجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، اليوم، الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، رئيسًا للجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية المنعقدة بمدينة ليبرفيل بدولة الجابون، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، خلفًا للخطوط الجوية الكينية.

يأتي ذلك في خطوة تعكس الثقة الأفريقية في مكانة مصر للطيران ودورها في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي بالقارة.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة، بحضور وزير النقل الجابوني والملاحة التجارية واللوجيستية، والسفيرة ريهام عمار، سفيرة مصر لدى الجابون، والسيدة رباب حمدي سالم، رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصر للطيران، أعرب الطيار أحمد عادل عن خالص شكره وتقديره للسيد نيل موريت مبّا، رئيس الجمعية العامة للاتحاد في دورته الحالية والرئيس التنفيذي لشركة «فلاي جابون»، على حسن استضافة وتنظيم اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به اتحاد شركات الطيران الأفريقية في دعم صناعة النقل الجوي بالقارة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين شركات الطيران الأعضاء، مثمنًا جهود السيد عبد الرحمن بيرتي، الأمين العام للاتحاد، في دعم مسيرة الاتحاد وترسيخ العمل الأفريقي المشترك.

وأكد الطيار أحمد عادل أن انتخاب مصر للطيران لرئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد يمثل مصدر اعتزاز وتقدير، ويضع على عاتقها مسؤولية مواصلة الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة الاتحاد، وتعزيز التعاون والتكامل بين شركات الطيران الأفريقية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع، بما يدعم نمو صناعة النقل الجوي بالقارة ويرفع قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا. كما أعرب عن تقديره للخطوط الجوية الكينية على ما بذلته من جهود خلال فترة رئاستها للجنة التنفيذية، وما قدمته لدعم أعمال الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بين شركات الطيران الأعضاء، وتوحيد الرؤى والأولويات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي الأفريقي، وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة، وفتح آفاق أوسع للنمو والاستدامة.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، التقى الطيار أحمد عادل وزير النقل الجابوني والملاحة التجارية واللوجيستية، الذي قدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجال النقل الجوي، والاستفادة من خبرات الناقل الوطني مصر للطيران، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة، فضلًا عن دعم جهود تطوير قطاع الطيران الأفريقي تحت مظلة الاتحاد، بما يعزز الربط الجوي بين دول القارة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الدولة المصرية و حرص قطاع الطيران المدني برئاسة الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى على توسيع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية، وتعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف أنشطة النقل الجوي، بما يدعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني بالقارة، ويرسخ مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة النقل الجوي في القارة السمراء.