وافقت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، اليوم الإثنين، على استئناف رحلات شركة «فلاي دبي» الإماراتية إلى إسرائيل، مع توقعات بعودة الرحلات خلال أسبوع إلى أسبوعين، شريطة استكمال إجراءات الموافقة الأمنية المطلوبة.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن القرار جاء عقب مشاورات مع الجهات المعنية ومباحثات مع مسؤولين إماراتيين، بهدف استعادة حركة الطيران بين مطار بن جوريون الإسرائيلي ودبي.

وكانت شركة «فلاي دبي» قد علّقت رحلاتها من وإلى إسرائيل؛ عقب محاولة تنفيذ هجوم على إحدى طائراتها المتجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر الماضي، بعدما اعتدى مساعد الطيار العُماني حمام الهمامي على قائد الطائرة الهندي «سميت ماتشهر» باستخدام «فأس»، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وعلى إثر الواقعة، اضطرت الطائرة إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريًا في السعودية، قبل أن تعلن الشركة تعليق الرحلات على هذا الخط لحين انتهاء التحقيقات واستكمال الفحوصات والإجراءات الأمنية اللازمة.

وفي سياق متصل، شهدت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اجتماعات بين وفد إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة النقل موشيه بن زاكين، وممثلين عن شركات الطيران ومسؤولين محليين، لبحث إمكانية استئناف حركة النقل الجوي بين الجانبين في ضوء المتطلبات الأمنية الجديدة.

وأكدت الصحيفة أن موافقة وزيرة النقل الإسرائيلية تمثل خطوة نحو إعادة تشغيل الخط الجوي، لكنها لا تعني صدور تصريح نهائي باستئناف الرحلات، إذ لا تزال عودة الشركة إلى التشغيل المنتظم مرهونة باستكمال إجراءات الموافقة الأمنية.