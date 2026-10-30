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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلاي دبي تمدد إلغاء رحلاتها إلى 3 وجهات سعودية.. تفاصيل

فلاي دبي
فلاي دبي
القسم الخارجي

 أعلنت شركة «فلاي دبي» الإماراتية تمديد إلغاء رحلاتها الجوية إلى ثلاث وجهات داخل المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس استمرار الاضطرابات التي تشهدها حركة الطيران الإقليمي، وسط تطورات الأوضاع الأمنية والتشغيلية في المنطقة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها شركات الطيران لمتابعة المستجدات، وضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات، مع استمرار تقييم مسارات الرحلات ومدى إمكانية تشغيلها بصورة آمنة ومنتظمة.

وبحسب المعلومات المنشورة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تشمل الوجهات الثلاث التي تقرر تمديد تعليق الرحلات إليها أبها والدمام والرياض، حيث يستمر الإلغاء حتى نهاية يوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، على أن تواصل الشركة متابعة التطورات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن استئناف التشغيل. 

في المقابل، أكدت الشركة استمرار تشغيل رحلاتها إلى عدد من المدن السعودية الأخرى، من بينها جدة والمدينة المنورة والطائف وتبوك والقصيم وحائل، بما يعني أن قرار الإلغاء لا يشمل جميع وجهات الشركة داخل المملكة.

وأوضحت الشركة أنها تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية بصورة مستمرة، مشيرة إلى احتمالية حدوث تعديلات إضافية على جداول رحلاتها وفقاً للمستجدات، مع إخطار المسافرين بأي تغييرات عبر قنواتها الرسمية. 

ويرتبط اضطراب حركة الطيران بالتوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على أهداف داخل السعودية، وما يقابلها من عمليات اعتراض للصواريخ والطائرات المسيّرة، الأمر الذي دفع عدداً من شركات الطيران إلى مراجعة جداول تشغيلها وتعليق بعض الرحلات احترازياً.

ونصحت «فلاي دبي» المسافرين بضرورة التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لتلقي الإشعارات المتعلقة بأي تغييرات أو إلغاءات محتملة.

وتعكس التطورات استمرار الضغوط على قطاع الطيران الإقليمي، مع ترقب شركات الطيران لمدى استقرار الأوضاع الأمنية وإمكانية العودة إلى جداول التشغيل المعتادة خلال الفترة المقبلة. 

فلاي دبي رحلة طيران الامارات دبي اسرائيل

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