الكرملين: محاولات أوكرانيا للتدخل في المصالح الروسية بأفريقيا مدمرة وتضر بكامل القارة

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم /الجمعة/، محاولات أوكرانيا التدخل في المصالح الروسية في أفريقيا، بأنها نشاط تدميري، مشيرًا إلى أن ذلك يلحق الضرر بالقارة بأكملها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بيسكوف قوله، ردًا على سؤال حول تقارير تفيد بأن أوكرانيا تحاول عرقلة المصالح الروسية في أفريقيا: "مثل هذه المحاولات موجودة بالفعل، وروسيا تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها. إن صراعًا جادًا للغاية يدور هناك".

وتابع: "هذا يضرّ بأفريقيا كلها، كما يضر بالمصالح الروسية. إنه نشاط تدميري للغاية".

وأوضح بيسكوف أن البرامج التعليمية لمواطني الدول الأفريقية في روسيا تخلق تقاربًا ثقافيًا بين شعوب هذه الدول، قائلا: "هذه ممارسة عالمية، فمن درس في بلد ما، سيتذكر ويعتز بشيء إيجابي عن ذلك البلد طوال حياته، وسيصبح العديد من هؤلاء الطلاب قادة دول ورؤساء شركات وإدارات ورؤساء دول".

وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن مشاركة الأوروبيين قد تكون مطلوبة في مرحلة معينة من المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، قائلًا: "ستجرى المفاوضات بصيغة ثلاثية. وفي مرحلة ما، نعم، ستكون مشاركة الأوروبيين ضرورية، لكن حتى الآن، لم يناقش أحد هذا الأمر بشكل ملموس".

وعُقدت قمة "روسيا - أفريقيا" الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بهدف توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والإنساني، وتطوير استخدام العملات البديلة في التسويات المالية، وتعزيز السيادة التكنولوجية، ودعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة.