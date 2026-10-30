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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل قياديين في حركة حماس خلال غارة على مخيم النصيرات

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في حركة حماس خلال غارة على مخيم النصيرات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في حركة حماس خلال غارة على مخيم النصيرات
فرناس حفظي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل إيهاب جميل أبو تكية، الذي وصفه بأنه قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارة جوية نفذها أمس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن أبو تكية كان متورطًا، بحسب الرواية الإسرائيلية، في احتجاز عدد من الرهائن خلال بداية الحرب، من بينهم رايا روتم، وهيلا روتم شوشاني، وإميلي هاند، وأوهاد بن عامي، ونوا أرجاماني، وأندريه كوزلوف، وشلومي زيف، وألموغ مئير يان، وماكسيم هاركين، ويوسف حاييم أوهانا، وسيغيف كالفون، وألكسندر لوبانوف.

وأضاف المتحدث أن الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل إبراهيم غاهد محمد أبو عشيبة، الذي وصفه بأنه قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس.

الجيش الإسرائيلي مقتل إيهاب جميل أبو تكية حركة حماس قطاع غزة غارة جوية

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