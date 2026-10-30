ترامب يعلن قرب انتهاء الحرب على إيران.. و«سنتكوم» تؤكد تأمين الممرات الملاحية في هرمز

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، اليوم الجمعة، أن الممرات الملاحية أصبحت آمنة بعد جهود مكثفة لتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية الإيرانية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انتهاء الحرب على إيران.

وقال كوبر، وفقًا لما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن قوات الحرس الثوري الإيراني لم تعد موجودة في مضيق هرمز، بعد أن كانت تراقبه لعقود، مشددًا على استمرار اليقظة العالية لضمان حرية المسارات التجارية.

وأضاف: "إننا تمكنا من منع إيران من تصدير النفط؛ بسبب الحصار الحديدي على الموانئ الإيرانية، كما ساعدنا الشركاء في تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل نفط خام منذ الصيف".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن الحرب في إيران ستنتهي قريبًا، وإن أسعار البنزين ستنخفض وقتها، مشددًا على ضرورة الحصول على ضمانات بعدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه البحرية الإيرانية تمكنها من تدمير سفينة أمريكية غير مأهولة في شرق مضيق هرمز، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.