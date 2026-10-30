نزل 30 جنيهًا.. سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب في مصر للمرة الثانية مع منتصف التعاملات المسائية اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 30 جنيهًا جديدة بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3900 دولار للشراء و 3899 دولار للبيع.