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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 30 جنيهًا.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر للمرة الثانية مع منتصف التعاملات المسائية اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 30 جنيهًا جديدة  بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3900 دولار للشراء و 3899 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14 اليوم

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