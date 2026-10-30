المفوضية الأوروبية تخصص 6.5 مليار يورو لكل من فرنسا والنمسا ولوكسمبورج لدعم جهود الإنعاش الاقتصادي

خصصت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 6.1 مليار يورو لفرنسا و306 ملايين يورو للنمسا و92.2 مليون يورو للوكسمبورج، وذلك بموجب "آلية التعافي والصمود"- وهي الركيزة الأساسية لبرنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي" الذي أطلقته المفوضية لدعم الدول الأعضاء في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، بهدف تعزيز التعافي والنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه المدفوعات تعكس التنفيذ الناجح لإصلاحات واستثمارات رئيسية واردة في خطط التعافي والصمود الخاصة بالدول الثلاث، فضلًا عن أنها تُسهم في تحويل التزامات الاتحاد الأوروبي إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للأفراد، مع دعم اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وتنافسية في كل من هذه الدول.

وأضاف البيان أنه تم تخصيص 6.1 مليار يورو لفرنسا، وهو ما يمثل الدفعة الخامسة والأخيرة المخصصة للبلاد في إطار "آلية التعافي والصمود"، على أن تتضمن التدابير المرتبطة بطلب الصرف ضخ استثمارات في تطوير الطاقة لأكثر من 1000 مبنى عام وما يقرب من 400 ألف منزل خاص وترميم أكثر من 140 كاتدرائية ومعلماً تاريخياً للحفاظ على التراث الثقافي؛ وكذلك، زيادة التمويل المخصص للبحث العلمي العام لتعزيز الروابط بين العلم والاقتصاد؛ وتعزيز إصلاحات تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، بما في ذلك اعتماد أولى خدمات الصحة والسلامة المهنية المشتركة بين الشركات.

يذكر أن خطة فرنسا للتعافي والصمود تحظى بتمويل قدره 40.3 مليار يورو. ومع صرف الدفعة اليوم، تكون فرنسا قد حصلت الآن على 100% من التمويل المخصص لها بموجب خطتها، وذلك بعد تحقيق جميع المراحل والأهداف المحددة، والبالغ عددها 176 مرحلة وهدفاً.

أما عن النمسا فقد خصصت المفوضية لها مبلغ 306 ملايين يورو، عقب استيفاء مجموعة واسعة من المراحل والأهداف المحددة في خطتها للتعافي والقدرة على الصمود.

وتشمل الإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بهذه الدفعة، 19 مشروعاً واسع النطاق لإزالة الكربون في الشركات، وتوفير شبكات قادرة على تقديم سرعات "جيجابت" لأكثر من 80 ألف أسرة؛ وتعزيز الابتكار في قطاعي الإلكترونيات الدقيقة والهيدروجين.. حسب البيان.