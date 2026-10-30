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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شي يدعو إلى فتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا

الصين وألمانيا
الصين وألمانيا
أ ش أ

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا وفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والعمل على بناء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا.

وقال شي، خلال مباحثاته مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بكين اليوم الجمعة، إن الصين وألمانيا، باعتبارهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، تتحملان مسؤوليات مهمة تجاه تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وتحقيق نمو مستقر للاقتصاد العالمي.

ودعا الجانبين إلى تعزيز التواصل والتعاون، وإرساء نموذج جديد للعلاقات يقوم على المساواة والمنفعة المتبادلة والاستقرار الاستراتيجي، بما يبعث برسائل إيجابية تؤكد تفضيل الانفتاح على العزلة والتعاون على المواجهة.

وأكد شي ثبات سياسة الصين تجاه ألمانيا واستقرارها ووضوحها، معربا عن أمله في أن تنظر برلين إلى التنمية الصينية والتعاون مع بكين بإيجابية وانفتاح، وأن تلتزم بالاحترام المتبادل والمساواة في التعامل.

وأشار إلى تكامل استراتيجيات التنمية لدى البلدين واتساع آفاق التعاون، داعيا إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء منخفضة الكربون وتجارة الخدمات والاقتصاد الرقمي، إلى جانب توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية في ألمانيا.

من جانبه، أشاد شتاينماير بالتطور السريع الذي حققته الصين، وبإنجازاتها التنموية الكبيرة، مشيرا إلى أنها أصبحت قوة رئيسية تتمتع بنفوذ سياسي وإمكانات اقتصادية وعلمية وتكنولوجية كبيرة. وأكد التزام ألمانيا بسياسة صين واحدة وثقتها بآفاق العلاقات الثنائية، معربا عن اعتقاده بإمكانية تسوية الخلافات الاقتصادية والتجارية بين البلدين عبر الحوار والتشاور لتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأضاف الرئيس الألماني أن النظام الدولي يواجه ضغوطا، وأن العالم يتطلع إلى اضطلاع الصين بدور أكبر، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع بكين من أجل حماية السلام والتنمية العالميين، والالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وسلطة القانون الدولي، ودعم التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية ومعارضة الحمائية والحروب التجارية.

وكان شي وعقيلته بنج لي يوان قد أقاما مراسم استقبال رسمية للرئيس الألماني وعقيلته إيلكه بودن بندر، قبل أن يقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء تكريما لهما مساء الجمعة.

الرئيس الصيني شي جين بينج ألمانيا الشراكة الاستراتيجية

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