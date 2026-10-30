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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت نهارا طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، فضلا عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح على فترات متقطعة .

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الجديدة 27 17

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 18

دمنهور 26 17

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 17

بلطيم 25 19

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 16

العريش 26 16

رفح 26 16

رأس سدر 28 19

نخل 25 10

كاترين 22 08

الطور 28 19

طابا 25 16

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 17

مطروح 25 16

السلوم 26 15

سيوة 27 14

رأس غارب 28 19

سفاجا 29 20

مرسى علم 29 21

الشلاتين 31 23

حلايب 29 24

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 23

أبرق 31 22

جبل علبة 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 27 16

بني سويف 27 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 28 16

قنا 29 17

الأقصر 30 17

أسوان 31 19

الوادى الجديد 29 17

أبوسمبل 32 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 36 23

الرياض 37 22

المنامة 34 28

أبوظبى 36 26

الدوحة 34 28

الكويت 35 27

دمشق 22 12

بيروت 24 20

عمان 23 14

القدس 22 14

غزة 25 18

بغداد 33 22

مسقط 32 27

صنعاء 25 08

الخرطوم 39 26

طرابلس 23 17

تونس 22 14

الجزائر 21 13

الرباط 24 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 06

إسطنبول 18 12

إسلام آباد 28 14

نيودلهى 28 19

جاكرتا 34 25

بكين 19 06

كوالالمبور 34 24

طوكيو 25 14

أثينا 19 13

روما 21 07

باريس 15 06

مدريد 21 08

برلين 12 05

لندن 14 08

مونتريال 10 04

موسكو 10 01

نيويورك 17 09

واشنطن 20 11

نواكشوط 34 24

أديس أبابا 24 09

خبراء هيئة الأرصاد الجوية شمال البلاد القاهرة الكبرى

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